Участник акции 27 июля Миняйло подал иск на 1,5 млн рублей за незаконное преследование

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Участник несогласованной акции 27 июля в Москве Алексей Миняйло подал в суд на Российскую Федерацию с требованием взыскать 1,5 млн рублей за необоснованное уголовное преследование и содержание под стражей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Миняйло Алан Гамазов.

"Сегодня я подал в Тверской суд Москвы в интересах Миняйло иск к России в лице Минфина. Мой доверитель требует взыскать 1,5 млн рублей. Мы считаем, что сумма 1 млн рублей складывается из тех доходов от трудовой деятельности Миняйло, которые он не получил в результате пребывания в СИЗО. 250 тыс. рублей - это компенсация морального ущерба, а еще 250 тыс. - компенсация за психологическое давление, которому он подвергался, когда был под стражей", - рассказал адвокат.

По его словам, размер этой суммы соответствует практике по аналогичным спорам, рассматриваемым Европейским судом по правам человека в Страсбурге.

26 сентября Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло. Уже тогда он заявил что намерен добиваться компенсации за свое уголовное преследование, так как прекращение дела произошло по реабилитирующим основанием.

Миняйло был арестован после несогласованной акции 27 июля в центре Москвы, его обвиняли в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ). До ареста он был волонтером штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь.