Медведев похвалил ТАСС за использование современных подходов в работе с информацией

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев похвалил ТАСС за работу по современным стандартам. Такую высокую оценку он дал работе агентства на встрече с участниками XXVII заседания Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ, организованной ТАСС.

"Агентство развивается, вот посмотрел - работает уже в современном ключе. Это нормальный такой open space, где работа не прекращается 24 часа в сутки каждый день в году", - сказал премьер. Глава правительства заметил, что давно не заходил в историческое здание ТАСС, и добавил, что встреча руководителей государственных информагентств СНГ стала хорошим поводом для этого.

"Красиво теперь здесь", - заметил он. Гендиректор ТАСС Сергей Михайлов отметил, что многое было сделано к 115-летнему юбилею агентства.

Обращаясь к участникам встречи, российский премьер напомнил, что уже около 30 лет страны СНГ являются независимыми, и за это время все они пережили немало трудностей, преодолели много споров и разногласий. "Но исторические, культурные и человеческие связи все равно сохраняются, люди продолжают общаться, дружить, встречаться <...>, - сказал он. - Я так понимаю, что те отношения, которые существуют между вами, позволяют решать многие организационные вопросы и, самое главное, получать информацию в оперативном режиме и давать честную непредвзятую информацию о том, что происходит в наших странах".

Медведев подчеркнул, что основные беды сейчас связаны с непроверенными данными, либо с их неверной трактовкой, что в конечном счете создает колоссальные проблемы и ведет к конфликтам. Поэтому, по его словам, так важно сохранить единое информационное пространство.