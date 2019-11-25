{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Минюст объяснил иск к партии "Гражданская инициатива"

В ведомстве сообщили, что это связано с тем, что партия не устранила нарушения законодательства

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Минюст России обратился в Верховный суд с иском о приостановлении деятельности "Гражданской инициативы" в связи с тем, что партия не устранила нарушения законодательства. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в Минюсте.

"Поскольку партией ["Гражданская инициатива"] в установленный срок (до 4 октября 2019 года) не устранены в полном объеме нарушения действующего законодательства РФ, Минюстом России в Верховный Суд РФ подано административное исковое заявление о приостановлении деятельности партии", - сообщили в ведомстве.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Мосгорсуд признал законным решение арестовать более 75 млн рублей на счетах ФБК
Организация не может пользоваться этими деньгами до 3 февраля 2020 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС