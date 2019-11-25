Минюст объяснил иск к партии "Гражданская инициатива"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Минюст России обратился в Верховный суд с иском о приостановлении деятельности "Гражданской инициативы" в связи с тем, что партия не устранила нарушения законодательства. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в Минюсте.

"Поскольку партией ["Гражданская инициатива"] в установленный срок (до 4 октября 2019 года) не устранены в полном объеме нарушения действующего законодательства РФ, Минюстом России в Верховный Суд РФ подано административное исковое заявление о приостановлении деятельности партии", - сообщили в ведомстве.