Мосгорсуд признал законным решение арестовать более 75 млн рублей на счетах ФБК

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник отклонил жалобу на арест счетов Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и признал законным заморозку свыше 75 млн рублей этой организации. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал законным решение Басманного суда об аресте более 75 млн рублей и отклонил жалобу представителей ФБК на его решение", - сказал собеседник агентства. Всего было арестовано 75 млн 585 тыс. 300 рублей и 21 копейка. Организация не может ими пользоваться до 3 февраля 2020 года.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что судебные постановления о наложении ареста на счета некоммерческих организаций "Фонд борьбы с коррупцией" и "Защита прав граждан" на более чем на 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц, переданы для фактического исполнения в кредитные организации.

По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к работе фонда, получили крупную сумму денег в иностранной и российской валюте, причем эти средства были приобретены заведомо преступным путем. Как полагают в СК, соучастники преступления легализовали эти деньги и направили их на финансирование ФБК.