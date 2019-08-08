Пресс-секретарь ФБК сообщила о блокировке счетов фонда

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и его штабов в регионах заблокированы, сообщила журналистам в четверг пресс-секретарь организации Кира Ярмыш.

"Счета ФБК, региональных штабов нашей организации, а также ряда ее сотрудников заблокированы", - сказала Ярмыш.

Ранее она сообщила об обыске в офисе фонда. Утром сообщалось об обысках у сотрудников ФБК Евгения Помазуева, Вячеслава Гимади и Евгения Замятина, которые проводились в рамках уголовного дела об отмывании денег. Сейчас все трое находятся на допросе в СК.

Следственный комитет возбудил дело об отмывании сотрудниками ФБК 1 млрд рублей. По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к работе фонда, получили крупную сумму денег в иностранной и российской валюте, причем эти средства были приобретены заведомо преступным путем. Как полагают в СК, соучастники преступления легализовали эти деньги.