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Корреспонденты ТАСС стали лауреатами конкурса "СМИротворец-2019"

Награды получили собственный корреспондент ТАСС в Псковской области Алексей Семенов и автор портала "Это Кавказ" Алена Захарова

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Корреспонденты ТАСС стали лауреатами Всероссийского конкурса "СМИротворец-2019" в номинациях "Интернет" и "Родные языки". Награды получили собственный корреспондент ТАСС в Псковской области Алексей Семенов и автор портала "Это Кавказ" из Ингушетии Алена Захарова. Церемония награждения победителей ХI Всероссийского конкурса средств массовой информации на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений "СМИротворец-2019" прошла в концертном зале "Известия Hall" в Москве.

"Вы носители того самого слова, которое и радует, и лечит, и ранит больнее всего. В сфере межнациональных отношений важны все эти аспекты", - обратилась к победителям статс-секретарь, замглавы ФАДН Анна Котова. Награды вручались в двух категориях - "Федеральные и региональные СМИ" и "Этнические и локальные СМИ" по пяти основным номинациям: "Печать", "Телевидение", "Интернет", "Радио", "Родные языки" и трем специальным - "Детские и молодежные СМИ", "Поколение мультимедиа" и "Блоги".

Семенов получил серебро в категории "Федеральные и региональные СМИ" - номинации "Интернет" за материал "200 человек на границе с Евросоюзом".

"Идея создания текста о малой народности сето была очевидна, - рассказал Алексей. - Это малочисленная финно-угорская этническая группа, и Псковская область - единственный регион РФ, где проживают ее представители. Народ сето имеет свой язык, исповедует православие и на протяжении многих веков сохраняет свою культуру, традиции, обычаи. Я постарался рассказать о самых интересных фактах из современной жизни сето в России, причем на конкретных примерах - вместе с героиней материала мы приготовили сыр по традиционным рецептам, осмотрели экспозиции в музее сето, познакомились с бытом и фольклором этой народности".

В номинации "Родные языки" серебро получила внештатный автор мультимедийного портала ТАСС "Это Кавказ" из Ингушетии Алена Захарова. Жюри отметило публикацию, посвященную образным ингушским выражениям.

"Тема материала, можно сказать, пришла мне прямо в руки. Однажды в Instagram я увидела ролик с описанием "ГIалгIай сардамаш" (в переводе "ингушские проклятия" - прим. ТАСС), в котором актриса Ами Амер зачитывала образные ингушские фразы с переводом на русский язык. Мне так понравилась эта тема, что я решила ближе познакомиться с сардамаш (проклятиями) и ловцаш (благопожеланиями) - элементами народной культуры, которые живут в языке и сегодня. К тому же, в Год языков коренных народов мне очень хотелось сделать материал про ингушский язык", - рассказала она.

Конкурс и его участники

В этом году представители свыше 1 тыс. СМИ из разных регионов России приняли участие в конкурсе. В шорт-лист категории "Федеральные и региональные СМИ" вошли материалы 88 номинантов, а в категории "Этнические и локальные СМИ" - 79 претендентов. Победителями конкурса "СМИротворец" в 2019 году стало 41 медиа. В числе победителей - журналы "Огонек", "Родина" и "Регион", газета "Номер один", ГТРК "Амур", ГТРК "Тула" и другие.

Конкурс "СМИротворец" проводится с 2008 года, его организаторами являются Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) и Гильдия межэтнической журналистики. Конкурс включен в государственную программу РФ "Реализация государственной национальной политики". Работы участников оцениваются редакторами ведущих российских СМИ, известными журналистами, представителями федеральных органов исполнительной власти, национально-культурных общественных объединений и учеными-этнологами.

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