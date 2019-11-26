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Отравление газом в школе в Нижегородской области

Нижегородская школа, где 45 человек отравились газом, возобновила работу

В региональном управлении Роспотребнадзора уточнили, что воздух в здании соответствует гигиеническим нормативам
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Массовое отравление газом в школе в Нижегородской области. Главное

ТАСС, 26 ноября. Учебный процесс возобновлен в Вадской средней школе Нижегородской области, в которой 45 человек отравились газом. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе управлении Роспотребнадзора по региону.

В ведомстве уточнили, что воздух в здании школы соответствует гигиеническим нормативам.

Массовое отравление в Вадской средней школе произошло 25 ноября. По предварительным данным правительства региона, причиной стал выброс газа в ходе плановых работ на газораспределительной станции, находящейся в нескольких километрах от школы, газовое облако попало в школу через открытые форточки.

Теги
РоссияНижегородская областьОтравление газом в школе в Нижегородской области
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