Нижегородская школа, где 45 человек отравились газом, возобновила работу

ТАСС, 26 ноября. Учебный процесс возобновлен в Вадской средней школе Нижегородской области, в которой 45 человек отравились газом. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе управлении Роспотребнадзора по региону.

В ведомстве уточнили, что воздух в здании школы соответствует гигиеническим нормативам.

Массовое отравление в Вадской средней школе произошло 25 ноября. По предварительным данным правительства региона, причиной стал выброс газа в ходе плановых работ на газораспределительной станции, находящейся в нескольких километрах от школы, газовое облако попало в школу через открытые форточки.