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Собственное производство "Диазепама" для детей наладят в РФ в IV квартале 2020 года

В начале осени премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился выделить более 26 млн рублей на закупку 11,2 тыс. упаковок необходимых детям иностранных лекарств, не зарегистрированных в России

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Россия наладит собственное производство используемого при эпилепсии противосудорожного препарата "Диазепам" в удобных для детей ректальных формах в IV квартале 2020 года. Об этом говорится в сообщении ФГУП "Московский эндокринный завод".

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"В рамках организации собственного производства ввозимых лекарственных препаратов Минпромторгом России совместно с предприятием внедряются лекарственные препараты "Диазепам", раствор для ректального введения 2,5 мг/1,25 мл, 5 мг/2,5 мл, 10 мг/2,5 мл, 20 мг/5 мл. Ориентировочный срок начала собственного производства "Диазепама" в ректальных формах - IV квартал 2020 года", - говорится в сообщении.

В начале сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении более 26 млн рублей на закупку 11 тыс. 270 упаковок необходимых детям иностранных лекарств, не зарегистрированных в РФ. Решение было принято после резонансных случаев претензий правоохранительных органов к россиянам, которые покупали незарегистрированные иностранные лекарства через интернет.

Представители общественных организаций заявляли о том, что не менее 2 тыс. детей в РФ нуждаются в подобных препаратах. В Минздраве полагают, что потребность в лекарствах может возрасти, оценивают число нуждающихся профильные Национальные медицинские исследовательские центры.

Минздрав России также подготовил и разослал в регионы памятки для родителей, дети которых нуждаются в не зарегистрированных в России сильнодействующих лекарственных препаратах. Эти памятки состоят из двух частей: для тех родителей, чьи дети уже получили заключение врачебной комиссии и решение консилиума врачей о необходимости получения лекарства, вторая часть адресована родителям, которым еще предстоит получить все необходимые документы.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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