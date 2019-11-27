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Госпитализированных с кишечной инфекцией детей в Хабаровском крае выписали из больницы

Новых случаев инфекции специалисты не выявили

ХАБАРОВСК, 27 ноября. /ТАСС/. Детей из психоневрологического интерната в Хабаровском крае, заболевших кишечной инфекцией, выписали из больницы. Об этом ТАСС сообщили в министерстве социальной защиты населения региона.

18 ноября у 26 воспитанников детского психоневрологического интерната была выявлена кишечная инфекция. Шестеро детей были госпитализированы, остальным назначили амбулаторное лечение.

"Дети сегодня выписаны из больницы. Остальные здоровы", - сказали в министерстве.

 Новых случаев инфекции не выявлено.

 Следственные органы по факту вспышки инфекции в интернате возбудили уголовное дело по ч. 1. ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей".

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РоссияХабаровский край
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