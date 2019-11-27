Эйфман в связи с конфликтом в Александринке предложил обсудить проблемы аренды гостеатров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Народный артист России хореограф Борис Эйфман считает, что открытое письмо коллектива Александринского театра, в котором артисты обратили внимание общественности на ситуацию вокруг аренды сцены учреждения Театром балета Эйфмана, является поводом обсудить вопрос аренды государственных театров.

Конфликт между Александринским театром и Эйфманом возник из-за того, что, по мнению коллектива Александринки, хореограф начал воспринимать театр как свою арендную площадку. 25 ноября группа ведущих артистов Александринского театра опубликовала открытое письмо к театральной общественности и государственным деятелям, где высказала несогласие с претензиями со стороны балетмейстера. Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил ТАСС, что "читал это обращение".

"Открытое письмо александринцев спровоцировало желание обсудить проблему, которая волнует сегодня не только меня, но и тысячи, тысячи поклонников нашего театра, как в нашем городе, так, наверное, и в России, и в мире, - сказал хореограф ТАСС. - Нужно собрать журналистов и один раз об этом поговорить серьезно и откровенно, обсудить проблему".

Вопрос, по словам Эйфмана, выходит за рамки конкретной ситуации и реакции на конкретное открытое письмо, речь идет о том, как существовать Театру балета без своей площадки в городе. "Есть ли какая-то возможность сбалансировать интересы тех, кто сдает в аренду театр, и тех, кто нуждается в сценах, на которых они могли бы показывать свои спектакли. Накопилось очень много проблем", - добавил он, пояснив, что созданный им театр испытывает большие сложности.

Театр балета Эйфмана с 27 по 30 ноября будет на гастролях в Париже, по возвращении из поездки на следующей неделе хореограф планирует высказать свою позицию на встрече с журналистами.