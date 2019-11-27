{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эйфман в связи с конфликтом в Александринке предложил обсудить проблемы аренды гостеатров

По словам хореографа, вопрос выходит за рамки конкретной ситуации и реакции на конкретное открытое письмо

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Народный артист России хореограф Борис Эйфман считает, что открытое письмо коллектива Александринского театра, в котором артисты обратили внимание общественности на ситуацию вокруг аренды сцены учреждения Театром балета Эйфмана, является поводом обсудить вопрос аренды государственных театров.

Конфликт между Александринским театром и Эйфманом возник из-за того, что, по мнению коллектива Александринки, хореограф начал воспринимать театр как свою арендную площадку. 25 ноября группа ведущих артистов Александринского театра опубликовала открытое письмо к театральной общественности и государственным деятелям, где высказала несогласие с претензиями со стороны балетмейстера. Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил ТАСС, что "читал это обращение".

"Открытое письмо александринцев спровоцировало желание обсудить проблему, которая волнует сегодня не только меня, но и тысячи, тысячи поклонников нашего театра, как в нашем городе, так, наверное, и в России, и в мире, - сказал хореограф ТАСС. - Нужно собрать журналистов и один раз об этом поговорить серьезно и откровенно, обсудить проблему".

Вопрос, по словам Эйфмана, выходит за рамки конкретной ситуации и реакции на конкретное открытое письмо, речь идет о том, как существовать Театру балета без своей площадки в городе. "Есть ли какая-то возможность сбалансировать интересы тех, кто сдает в аренду театр, и тех, кто нуждается в сценах, на которых они могли бы показывать свои спектакли. Накопилось очень много проблем", - добавил он, пояснив, что созданный им театр испытывает большие сложности.

Театр балета Эйфмана с 27 по 30 ноября будет на гастролях в Париже, по возвращении из поездки на следующей неделе хореограф планирует высказать свою позицию на встрече с журналистами.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пропавших в Махачкале школьников нашли на одной из городских АЗС
Три шестиклассника помогали заправлять топливо автомобилистам. Заработанные деньги они потратили в компьютерном клубе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС