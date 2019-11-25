Актеры Александринского театра написали открытое письмо с жалобой на Бориса Эйфмана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Ведущие актеры Александринского театра опубликовали открытое письмо к театральной общественности и государственным деятелям РФ, в котором пожаловались на действия художественного руководителя Санкт-Петербургского академического театра балета Бориса Эйфмана. Авторы письма упрекают его в "необоснованных претензиях осуществлять эксклюзивное право на показ своих спектаклей на старейшей драматический сцене России - в Александринском театре".

Театр Эйфмана с 1990-х годов из-за неимения собственной площадки получал возможность представлять свои спектакли на сцене Александринского театра в свободные от его собственных спектаклей дни и в летний сезон.

"Борис Эйфман начал ультимативно диктовать график и условия своих выступлений на этой прославленной сцене, не сообразуясь с творческими и производственными задачами: нашим репертуарным и гастрольным планом, графиком репетиций, выпуском новых спектаклей", - говорится в документе, предоставленном ТАСС пресс-службой театра. Авторы письма, в числе которых - народные артисты России Нина Ургант, Сергей Паршин, Николай Мартон и худрук Александринки Валерий Фокин, заявляют о "необоснованных притязаниях на сцену старейшего российского драматического театра, не являющегося музыкальным по своей уставной деятельности, признанного одним из выдающихся творческих коллективов мира, который имеет статус "особо ценного объекта культурного наследия народов России".

В письме говорится, что Александринский театр "всегда открыт для друзей и партнеров, мы готовы помогать творческим акциям городского и федерального значения, фестивалям, гастрольным показам прославленных и молодых коллективов и они должны реализовываться не в ущерб нашей собственной творческой жизни. Не в ущерб интересам нашего зрителя".

ТАСС запросил комментарии Бориса Эйфмана, однако на момент написания материала ими не располагает.