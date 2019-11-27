В Ленобласти премировали нашедшего нарколабораторию участкового

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Участкового из города Любань, который обнаружил нарколабораторию в Ленобласти, представили к награде и вручили ему денежную премию, сообщили журналистам в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Начальник ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин лично поблагодарил участкового уполномоченного полиции 123 отделения полиции ОМВД России по Тосненскому району Дмитрия Петрова. Участкового поощрили почетной грамотой ГУ МВД России и денежной премией в размере 50 тыс. рублей. Кроме того, начальник главка направил в МВД России представление на награждение отличившегося полицейского ведомственной наградой", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе в поселке Обуховец обнаружили нарколабораторию, из которой изъяли 80 тонн прекурсоров наркотических средств, более 2 тонн синтетического наркотика альфа-PVP, а также 5,8 тонны полуфабрикатов наркотиков.

По данным полиции, оборот от реализации только готового наркотика мог составить 7 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. На месте были задержаны три человека. Всех троих по решению судов заключили под стражу.