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Матвиенко сообщила, что в ГД скоро внесут законопроект о профилактике домашнего насилия

С целью подготовки документа в Совете Федерации была создана специальная рабочая группа
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в скором времени будет внесен в Госдуму, следует из статьи спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, опубликованной в четверг в "Российской газете".

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"В рамках осуществления национальных проектов следует наращивать усилия по укреплению самого института семьи, формированию у подрастающего поколения понимания значимости традиционных ценностей. В этом русле большое значение имеет, в частности, принятие закона о профилактике семейно-бытового насилия. Уже в скором времени он будет внесен в Государственную думу", - отметила Матвиенко.

Кроме того, в своей статье спикер Совета Федерации обратила внимание на необходимость развития сети дошкольных учреждений, отметив положительные сдвиги в этой сфере. "Рассчитываем, что через два-три года тема нехватки мест в ясельных группах и детских садах перестанет быть актуальной", - говорится в статье. Матвиенко также отметила важность обеспечения женщин возможностью сочетать материнство с получением профессионального образования, с трудовой деятельностью и карьерным ростом.

Также, по мнению Матвиенко, необходимо улучшить политику информирования российских граждан о положенных им социальных льготах. "Надо не только выстроить бесперебойно работающие механизмы. Не менее важно, чтобы люди знали о мерах поддержки. Опросы показывают, что почти 35% семей не в курсе о положенных им льготах", - написала сенатор.

Законопроект о профилактике бытового насилия в семье в настоящее время проходит обсуждение и готовится к внесению в Госдуму. С целью подготовки документа в Совете Федерации по поручению Матвиенко была создана специальная рабочая группа. Как сообщила ранее первый зампред комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, Совфед до 1 декабря проведет работу по анализу состояния законодательства и правоприменительной практики, касающейся семейно-бытового насилия, и подготовит законопроект к внесению на рассмотрение нижней палаты парламента.

В феврале 2017 года был принят закон о декриминализации побоев в семье, который перевел побои в отношении близких родственников из разряда преступлений в административные правонарушения в случаях, когда действия совершены впервые.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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