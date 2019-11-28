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Генпрокуратура высказала замечания к законопроекту о профилактике бытового насилия в семье

В ведомстве уточнили, что некоторые положения проекта закона близки к тем, которые уже установлены действующим законодательством

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура высказала свои замечания к законопроекту о профилактике бытового насилия в семье, обратив внимание, что ряд его положений близок к тем, которые уже установлены действующим законодательством. Как сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, Генпрокуратура сформирует свою позицию по доработанной редакции документа после его официального поступления.

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"Для получения официального заключения Генеральной прокуратуры этот законопроект [в редакции депутата Госдумы Оксаны Пушкиной под наименованием "Об основах системы профилактики домашнего насилия в РФ] поступил в октябре 2019 года. По результатам его рассмотрения были высказаны замечания относительно необходимости дополнительной проработки проектируемых положений на предмет соответствия ст. 12 Всеобщей декларации прав человека и ст. 23 Конституции РФ, согласно которым каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а также Концепции государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года", - сказал Куренной, отвечая на вопросы ТАСС на интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир".

Он добавил, что "также была отмечена необходимость совершенствования понятийного аппарата законопроекта и обращено внимание, что ряд его положений аналогичен или весьма близок к тем, которые установлены действующим федеральным законодательством". "Замечания Генеральной прокуратуры при доработке проекта федерального закона приняли во внимание и учли. Генеральная прокуратура Российской Федерации сформирует правовую позицию по доработанной редакции законопроекта после его официального поступления", - сказал Куренной.

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Он также пояснил, что ведомство участвует в работе над законопроектом в том числе в составе созданной в Совете Федерации под председательством заместителя председателя СФ Галины Кареловой рабочей группы по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в сфере предупреждения и профилактики семейно-бытового насилия.

О законопроекте

Законопроект о профилактике бытового насилия в семье в настоящее время проходит обсуждение и готовится к внесению в Госдуму. С целью подготовки документа в Совете Федерации по поручению председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко была создана специальная рабочая группа.

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Как сообщила ранее первый зампред комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, Совфед до 1 декабря проведет работу по анализу состояния законодательства и правоприменительной практики, касающейся семейно-бытового насилия, и подготовит законопроект к внесению на рассмотрение нижней палаты парламента.

По словам депутата Госдумы, соавтора законопроекта Оксаны Пушкиной, воедино предстоит свести и поправки от ведомств, министерств и общественных организаций. В феврале 2017 года был принят закон о декриминализации побоев в семье, который перевел побои в отношении близких родственников из разряда преступлений в административные правонарушения в случаях, когда действия совершены впервые.

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