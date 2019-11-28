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Девочку с самым большим в России родимым пятном будут лечить в Санкт-Петербурге

Родимое пятно занимает 80% тела ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Полугодовалого ребенка из Кургана будут лечить от невуса - пигментированного образования на коже - в одной из клиник Санкт-Петербурга. Об этом написала мать девочки на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" в четверг.

Ранее "Комсомольская правда" сообщила, что маме ребенка с самым большим в России родимым пятном священник одной из местных церквей отказал в крещении вместе с другими детьми и предложил индивидуальную процедуру таинства за 4 тыс. рублей, объяснив это тем, что ребенок может быть заразным. Родимое пятно, которое занимает 80% тела ребенка, расположено на спине, животе и частично на голове - врачи курганской детской областной больницы поставили девочке диагноз "невус" и отправили запросы на лечение в различные клиники. Помочь ребенку согласились в Израиле, но сумма оказалась неподъемной для семьи. При этом, по словам родителей, огромное родимое пятно может перерасти в рак.

"Все лечение будет проходить в клинике в Санкт-Петербурге, где нам пообещали, что сделают все возможное для нашей дочки. "Случай, действительно, тяжелый, но мы постараемся", - сказали нам. Сейчас решается, каким методом будут лечить. Больше мы ничего не знаем", - написала она.

Мать девочки также отметила, что средства на перелет, обследование и проживание помогли собрать неравнодушные люди. При этом женщина затруднилась ответить корреспонденту ТАСС, в какой именно клинике будет проходить лечение.

Также женщина сообщила ТАСС, что ребенка все же планируют крестить. Предложение в организации таинства, по ее словам, уже поступило от региональной епархии.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургКурганская область
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