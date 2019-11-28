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Скворцова: молодежь должна способствовать распространению объективной информации о ВИЧ

Министр здравоохранения также отметила, что немалую роль в просвещении населения о ВИЧ может играть искусство

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Молодое поколение должно быть тщательно осведомленно о проблемах и способах профилактики ВИЧ-инфекции и способствовать распространению объективной информации. Такое мнение в четверг высказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на открытом студенческом форуме "Остановим СПИД вместе", который состоялся во Всероссийском государственном институте кинематографии им. С.А.Герасимова.

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Минздрав РФ разработал и внес на рассмотрение в правительство проект федерального закона о ВИЧ-диссидентстве, предусматривающий запрет на распространение недостоверной информации о влиянии ВИЧ.

"Именно ваше поколение - самое перспективное. Молодежь умеет работать с информацией, мыслить критически и должна подвергать сомнению мифы и штампы о ВИЧ. Важно знать о проблеме и использовать это знание для того, чтобы остановить распространение инфекции", - обратилась Скворцова к студентам.

По словам министра, анализ на ВИЧ позволяет более тщательно следить за своим здоровьем, а знание о положительном ВИЧ-статусе - это ответственность не только за свою жизнь, но и за здоровье своих родных, близких и окружающих людей.

"Сегодня ВИЧ-инфекция - это контролируемое заболевание. Своевременная диагностика и лечение позволяют инфицированному ВИЧ-инфекцией человеку жить долгой и нормальной жизнью, создавать семью, иметь детей, быть счастливым", - добавила она.

Скворцова также отметила, что немалую роль в просвещении населения о ВИЧ может играть искусство. "Мы можем и должны рассказывать о проблеме через искусство, потому что одна из важнейших задач сегодня - донести информацию о ВИЧ до каждого, причем донести ее эмоционально", - сказала она.

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссия
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