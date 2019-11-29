{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Мобильная бригада медиков из РФ приняла пациентов в поселке Тель-Газал на севере Алеппо

Всего на севере республики развернуто два российских военных госпиталя

ТЕЛЬ-ГАЗАЛ /Сирия/, 29 ноября. /ТАСС/. Мобильная бригада российского медицинского отряда спецназначения, развернутого в сирийском Кобани, приняла первых пациентов во время выезда в поселок Тель-Газал на севере сирийской провинции Алеппо.

В течение дня специалисты военно-медицинской службы оказали квалифицированную помощь более чем 30 жителям отдаленного от районного центра населенного пункта. Выездная медицинская бригада обеспечена всем необходимым диагностическим оборудованием и медицинскими препаратами. Работа военных врачей была организована одновременно с проведением в Тель-Газале гуманитарной акции. У входа в поселковый медпункт местным жителям раздали 500 пакетов с продуктами первой необходимости.

По словам представителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Владимира Варнавского, всего на севере Сирии развернуто два российских военных госпиталя: в Кобани провинции Алеппо и в Камышлы провинции Хасаке.

"За первые пять дней работы <...> медицинскую помощь получили более 600 местных граждан. Ежедневный прием пациентов организован в стационарах в районной больнице города Камышлы и на базе размещения подразделения российской военной полиции в городе Кобани, а выездные медицинские бригады работают через день в населенных пунктах заевфратья каждой из двух провинций - Алеппо и Хасаке", - сказал Варнавский журналистам.

Война разрушила медицину в Сирии

Сирийский кардиохирург Талал Мараши признался журналистам, что медицинская отрасль в стране больше других пострадала в результате войны.

"Многие врачи покинули страну, сбежали отсюда. Поэтому нам очень нужны и специалисты, и медикаменты. Хорошо, что помогла Россия, - ваши врачи очень многому научили наших медиков. И еще они привезли очень много лекарств, которые сейчас на севере Сирии в дефиците. Вообще, если бы не помощь российских специалистов, мы бы столкнулись с намного более страшным кризисом", - сказал Мараши.

Первые подразделения медицинского отряда специального назначения прибыли на базу российской военной полиции под Кобани несколько дней назад.

Ранее российские военные медики оказали помощь и провели гуманитарную акцию в Пальмире.

Теги
СирияКризис в Сирии
Реклама на ТАСС
В Благовещенске открыли два участка набережной Амура после реконструкции
На проведение работ выделили более 708 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС