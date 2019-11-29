Грету Тунберг признали автором года в Великобритании

ТАСС, 29 ноября. Шведская экологическая активистка Грета Тунберг названа в Великобритании автором года за издание своей первой книги "Каждый может изменить ситуацию" по версии одной из крупнейших британских розничных сетей книжных магазинов Waterstones. Об этом сообщила в пятницу газета Daily Mail .

Книга, включающая речи 16-летней шведки, появилась на прилавках магазинов в Соединенном Королевстве в мае. Уже объявлено о новом издании сборника, включающем еще большее количество ее высказываний. Тунберг станет также временной ведущей вещательной корпорации Би-би-си. Программа, во время которой активистка будет беседовать с гостями на тему экологии, выйдет в эфир в период рождественских и новогодних праздников с 26 по 31 декабря.

Шведская защитница окружающей среды, которая была в этом году номинирована на Нобелевскую премию мира, стала совместно с камерунской правозащитницей Дивиной Малум лауреатом Международной детской премии мира. "Грета узнала об изменении климата в возрасте восьми лет и была потрясена, что взрослые не воспринимают эту проблему всерьез, - заявили в организации KidsRights, учредившей премию. - Для Греты было крайне важным принять меры в личной жизни: она воздерживается от полетов, не ест мясо и молочные продукты и не покупает новую одежду".