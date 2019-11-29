Турпроект "Золотое кольцо Боспорского царства" получил премию National Geographic

Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" запустили в 2019 году. Он объединяет объекты античной эпохи в Ростовской области, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Это уцелевшие объекты античного периода, тематические музеи, места раскопок, а также современные объекты винного туризма и тематические шоу. Маршрут пользуется большой популярностью у иностранцев, объекты уже успели посетить туристы из Австрии, Словении, Японии и Германии.

"Глобальный туристический проект "Золотое кольцо Боспорского царства" получил престижную премию Traveler`s Award 2019, которую традиционно проводит издание National Geographic", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проект стал победителем специальной номинации "Шедевры великой цивилизации". Международные эксперты отметили, что туристический проект вносит существенный вклад в развитие такой отрасли, как культурно-познавательный туризм. По словам автора проекта Христофора Константиниди, в 2020 году основной задачей проекта станет патриотической воспитание молодежи за счет приобщения к объектам истории.

Премия Traveler`s Award учреждена в 1993 году. Ее вручают более чем в 80 номинациях, победителей определяют путем голосования туристов и специалистов отрасли. В кругах экспертов премию называют туристическим "Оскаром".

Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" разработало Краснодарское региональное отделение Русского географического общества совместно с Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани.