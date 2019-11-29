РБК планирует пересмотреть модерацию комментариев в соцсетях после претензий Роскомнадзора

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Холдинг РБК удалил пост с комментариями в социальной сети "ВКонтакте", который привел к включению паблика данного СМИ в список ресурсов Роскомнадзора, регулярно публикующих фейковую информацию. Об этом корреспонденту ТАСС в пятницу рассказала представитель пресс-службы холлинга Софья Ваняткина, отметив, что РБК планирует пересмотреть модерацию комментариев в соцсетях.

"Прежде всего подчеркнем, что претензии Роскомнадзора не касались материалов РБК, речь о комментариях пользователей. Мы удалили пост, комментарии к которому, предположительно, стали причиной включения РБК в перечень. Для РБК это сигнал к необходимости пересмотра модерации комментариев в социальных сетях", - сказала собеседница ТАСС.

Ранее Роскомнадзор начал публиковать список интернет-страниц, включая группы СМИ в социальных сетях, где регулярно публикуется фейковая информация. В опубликованном списке 27 позиций, включая отдельные блоги, группы в соцсетях и каналы на YouTube. Среди внесенных в список - группа "Подслушано Братск" в соцсети "ВКонтакте" с сообщениями ситуации в городе Тулуне. Сообщества "Газеты.ру" и "Лентач" на площадке той же соцсети вошли в список в связи с недостоверными сообщениями о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ "Кристалл" в городе Дзержинске. Паблик РБК во "ВКонтакте" внесен в список в связи с оставленными комментариями к новости об этом же ЧП.

Обновление перечня, как рассказали в пресс-службе, будет производиться еженедельно. Открытый перечень, информировали там, "призван стать отраслевым инструментом медиа для определения источников недостоверной информации, публикуемой в интернете".