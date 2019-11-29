Самолет из Уфы вылетел на Хайнань с 27-часовой задержкой

УФА, 29 ноября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании I Fly вылетел из Уфы в курортный город Санья (провинция Хайнань, Южный Китай) после задержки более чем на 27 часов. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба уфимского аэропорта.

"Рейс F7-9741 Уфа - Санья, самолет Airbus А-332 авиакомпании I Fly вылетел в 18:45 местного времени (16:45 мск). Время задержки составило 27 часов 15 минут", - говорится в сообщении.

По данным уфимской транспортной прокуратуры, вылета ожидали 345 пассажиров, в том числе 38 детей. Первоначально рейс задерживался на 11 часов, позже он был еще перенесен. Причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна, кроме того, перевозчик не предоставил резервный борт. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров.