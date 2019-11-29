В аэропорту Уфы из-за неисправности самолета на сутки задержали рейс в Хайнань

УФА, 29 ноября. /ТАСС/. Рейс Уфа-Санья авиакомпании "I Fly" задержали на 25 часов в аэропорту столицы Башкирии из-за неисправности воздушного судна, вылет на остров Хайнань ожидают более 300 пассажиров. Об этом в пятницу журналистам сообщила пресс-служба аэропорта.

"В связи с неисправностью воздушного судна задержан рейс Уфа - Санья F7-9741 авиакомпании I Fly. Предварительное время задержки составляет 25ч 30 минут. На рейс зарегистрировано 343 пассажира. Им предоставлены напитки, горячее питание, расселение в гостиницы города", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, самолет должен был вылететь в четверг в 13:30 (мск). Ожидается, что он вылетит в пятницу в 16:30 (мск).