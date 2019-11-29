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РБК настаивает на исключении из списка Роскомнадзора

Руководство холдинга пояснило, что в соответствии с законом не несет ответственности за комментарии пользователей в социальных сетях

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Руководство холдинга РБК намерено настаивать на исключении из опубликованного Роскомнадзором списка ресурсов, регулярно публикующих фейковую информацию.

В пятницу Роскомнадзор начал публиковать список интернет-страниц, включая группы СМИ в социальных сетях, где регулярно публикуется фейковая информация. В опубликованном списке 27 позиций, включая отдельные блоги, группы в соцсетях и каналы на YouTube. Паблик РБК во "ВКонтакте" внесен в список в связи с оставленными комментариями к недостоверному сообщению о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ "Кристалл" в городе Дзержинске.

"Руководство РБК намерено обратиться в ведомство за разъяснениями оснований для внесения издания в список, так как в соответствии с законом не несет ответственности за комментарии пользователей в социальных сетях. РБК намерено настаивать на исключении из списка", - говорится в сообщении холдинга, опубликованном на сайте РБК.

Руководитель объединенной редакции медиахолдинга РБК Петр Канаев сообщил, что холдинг расценил внесение в список как нанесение ущерба репутации. На ресурсах РБК "фейковых" материалов не появлялось, подчеркнул он.

В пятницу холдинг РБК удалил пост с комментариями в социальной сети "ВКонтакте", который привел к включению паблика данного СМИ в список ресурсов Роскомнадзора.

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