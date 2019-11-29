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В России появится национальный НОЦ "Большая российская энциклопедия"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании общенационального энциклопедического портала и учреждении Большой российской энциклопедии (БРЭ). Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях обеспечения доступа населения Российский Федерации к постоянно актуализируемой на базе научно-верифицированных источников знания достоверной информации о развитии и состоянии окружающего мира и социума создать общенациональный интерактивный энциклопедический портал. Учредить автономную некоммерческую организацию "Национальный научно-образовательный центр "Большая российская энциклопедия", - говорится в документе.

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