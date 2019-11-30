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День борьбы со СПИДом отмечают кампанией против попыток искажения информации о болезни

По данным Минздрава, по итогам 2018 года в России было зарегистрировано 896 тыс. человек с подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекции

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Повышение осведомленности о ВИЧ-инфекции и мерах ее профилактики стали целями учрежденного ООН Международного дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря. Несмотря на широкое информационное освещение этой темы, в настоящее время особенно актуальной для России стало противодействие тем, кто пропагандирует отказ от лечения ВИЧ-инфекции, а также распространяет искаженную информацию о болезни, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

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"Довольно высокий процент лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция, в первые годы не обращаются в специализированные лечебные учреждения, не становятся на учет и не получают антиретровирусную (АРВ) терапию, успокаивая себя домыслами ВИЧ-диссидентов, отрицающих факт существования болезни. Прозрение приходит порой слишком поздно, когда назначенная терапия не может помочь больному с продвинутой стадией заболевания", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отмечают в Минздраве РФ, отказ от медосвидетельствования и лечения может привести к состояниям, угрожающим жизни человека. Наиболее неприятным явлением в подобной ситуации становится отказ беременных от антиретровирусной терапии, когда из-за заблуждений матери рожденный ребенок лишается шанса не быть зараженным.

"Среди беременных ВИЧ-инфицированных женщин сохраняется группа женщин, которые отказываются или не принимают назначенную АРВ-терапию, опасаясь ее воздействия на плод, а в результате рождаются дети, инфицированные ВИЧ, которым придется всю жизнь жить с этим непростым заболеванием и пожизненно пить специальные лекарства", - добавили в Роспотребнадзоре.

Для борьбы с недостоверной информацией Минздрав России разработал и внес в правительство проект федерального закона "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)". Данная инициатива поспособствует распространению правильных и аргументированных доводов в пользу необходимости знать свой ВИЧ-статус, считают в министерстве.

"Законопроект о ВИЧ-диссидентстве должен помочь ограничить распространение недостоверной информации, которая особенно в условиях современных интернет-технологий, может самым пагубным образом повлиять на здоровье людей", - добавили в Роспотребнадзоре.

Статистика заболеваемости в РФ

По данным Минздрава, по итогам 2018 года в России было зарегистрировано 896 тыс. человек с подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекции. В 2018 году охват населения тестированием на выявление заболевания увеличился до 25,8% (около 38 млн человек), что в почти 1,5 раза больше, чем 10 лет назад. "За десять месяцев 2019 года проведено более 33 млн освидетельствований на ВИЧ граждан России, что на 7,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - добавили в Роспотребнадзоре.

Как сообщила ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, выявляемость новых случаев ВИЧ за январь-октябрь 2019 года снизилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. "Было выявлено 65,7 тыс. новых случаев, что на 8% ниже, чем за аналогичный период 2018 года, когда было зарегистрировано 71,5 тыс. ВИЧ-инфицированных", - рассказала министр.

По состоянию на 1 ноября 2019 года в России порядка 11,4 тыс. детей родилось от ВИЧ-инфицированных матерей, при этом положительный диагноз подтвержден менее чем у 1,2% новорожденных. Согласно данным Роспотребнадзора, в 2018 году было рождено 14,7 тыс. детей от женщин с ВИЧ-инфекцией. "За весь период регистрации ВИЧ-инфекции в Российской Федерации (с 1987 года - прим. ТАСС), диагноз ВИЧ-инфекция подтвержден у более 10 тыс. детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями", - добавили в пресс-службе.

Борьба с распространением ВИЧ

Осенью 2016 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил государственную стратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России на период до 2020 года и дальнейшую перспективу. План реализации этой стратегии, разработанный Минздравом, предполагает изменение устаревших нормативных и правовых актов, в том числе регламентирующих вопросы предупреждения распространения ВИЧ и эпидемиологический контроль за распространением заболевания.

Кроме того, ежегодно Минздрав и Роспотребнадзор проводят федеральные акции по информированию населения в наиболее пораженных этой инфекцией регионах страны и организует добровольное бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию, включая выезд мобильных пунктов тестирования.

По данным помощника министра здравоохранения РФ Ляли Габбасовой, в 2020 году федеральным бюджетом предусмотрено выделить около 32 млрд рублей на закупку препаратов, тест-систем и проведение коммуникационных программ для борьбы с ВИЧ.

Всемирный день борьбы со СПИДом

1 декабря ежегодно отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом (World AIDS Day). Он был провозглашен в 1988 г. Всемирной организацией здравоохранения с целью привлечения внимания мировой общественности к необходимости борьбы с этим заболеванием, вызываемым вирусом иммунодефицита человека.

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