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На Кубани власти региона планируют решить проблему дефицита педагогов

Из-за высокого прироста населения в регионе не хватает 1,6 тыс. педагогов

КРАСНОДАР, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края планируют решить проблему нехватки педагогов на Кубани за счет трудоустройства переезжающих в регион специалистов отрасли и реализации федеральной программы "Земский учитель", сообщила в интервью ТАСС вице-губернатор края Анна Минькова. Проблема возникла из-за высокого прироста населения, дефицит составляет 1,6 тыс. педагогов.

Краснодарский край является третьим регионом в России по числу населения - порядка 6,5 млн человек. В последние годы на Кубань активно переезжают люди из других регионов, только по итогам 2018 года прирост населения составил 62 тыс. человек. Из-за этого на Кубани несколько лет назад возникла нехватка мест для детей в школах и детсадах. Первоочередной задачей признали строительство образовательных учреждений, с 2015 года начали работать 36 новых школ, 10 из них открылись в текущем учебному году.

"У нас сегодня уже наблюдается нехватка специалистов и в детских садах, и в школах, и в учреждениях дополнительного образования. Нужны 1,6 тыс. специалистов, которые учили бы наших детей", - сказала Минькова.

Она отметила, что с учетом прироста населения в ближайшие 10 лет на Кубани потребуется построить порядка 160 школ и 250 детских садов, самыми проблемными являются Краснодар, Сочи, Анапа и Новороссийск. Вопрос дефицита педагогов местные власти там решают за счет людей, переезжающих туда жить.

"Мы стараемся всех, кто к нам переезжает, максимально вовлекать в региональные процессы, находить среди них те кадры, которые нужны нашему краю. По кадрам также есть сложности: в село учителя едут менее охотно, мы рассчитываем, что в решении этой проблемы со следующего года поможет федеральная программа "Земский учитель". Сейчас на Кубани работают муниципальные программы поддержки учителей. В первом полугодии этого года земельные участки получили 13 педагогов в Анапе, Новороссийске, Каневском и Красноармейском районах", - сказала Минькова.

В 2019 году на Кубани в школы набрано порядка 670 тыс. школьников, из них 72 тыс. первоклассников. В регионе существуют более 3 тыс. образовательных учреждений, в них обучаются почти 1,2 млн детей, работают более 130 тыс. педагогов.

О программе "Земский учитель"

В феврале 2019 года в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил по аналогии с действующей программой "Земский доктор" запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тыс. человек. Предполагается начать реализацию программы в 2020 году. Предусматривается, в частности, выделение ее участникам 1 млн рублей подъемных средств без необходимости уплаты с этой суммы НДФЛ.

Теги
РоссияКраснодарский край
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