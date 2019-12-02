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ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье

Глава ГИБДД предлагает применять новые подходы к лицензированию пассажирских перевозок

Об этом Михаил Черников сообщил на совещании в Забайкальском крае, куда он прибыл в связи с ДТП с пассажирским автобусом

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Глава Госавтоинспекции России Михаил Черников, прибыв в Забайкальский край в связи с крупным ДТП, в котором погибли 19 человек и 22 пострадали, на расширенном совещании под председательством губернатора региона предложил применять новые подходы к лицензированию пассажирских перевозок.

"По указанию руководства МВД России начальник ГУОБДД МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников прибыл в столицу Забайкальского края для оказания методической и практической помощи в установлении причин и обстоятельств резонансного ДТП с участием пассажирского автобуса, - сообщили ТАСС в ГИБДД РФ. - Он акцентировал внимание на вопросах организации в регионе процедуры прохождения технического осмотра на качественно ином уровне, применении новых подходов к лицензированию пассажирских перевозок".

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Кроме того, в ходе совещания с привлечением представителей задействованных ведомств, было указано на содержание дорог в крае, а также подчеркнута необходимость более системного и инициативного участия региона в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Также Черников посетил предприятие, где автобус, попавший в ДТП, проходил технический осмотр и проконтролировал действия сотрудников, которые принимают участие в мероприятиях по подъему и транспортировке поврежденного автобуса в Читу.

Теги
РоссияЧерников, Михаил ЮрьевичЗабайкальский крайДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье
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