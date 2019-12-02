Глава ГИБДД предлагает применять новые подходы к лицензированию пассажирских перевозок

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Глава Госавтоинспекции России Михаил Черников, прибыв в Забайкальский край в связи с крупным ДТП, в котором погибли 19 человек и 22 пострадали, на расширенном совещании под председательством губернатора региона предложил применять новые подходы к лицензированию пассажирских перевозок.

"По указанию руководства МВД России начальник ГУОБДД МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников прибыл в столицу Забайкальского края для оказания методической и практической помощи в установлении причин и обстоятельств резонансного ДТП с участием пассажирского автобуса, - сообщили ТАСС в ГИБДД РФ. - Он акцентировал внимание на вопросах организации в регионе процедуры прохождения технического осмотра на качественно ином уровне, применении новых подходов к лицензированию пассажирских перевозок".