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Роскомнадзор: Shutterstock не отвечает на запросы по оскорбляющему госсимволы РФ контенту

В ведомстве отметили, что сервис не отвечает на запросы по контенту

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Американский фотобанк Shutterstock не отвечает на запросы Роскомнадзора по контенту, содержащему оскорбления государственных символов России. Об этом сообщил во вторник журналистам замглавы ведомства Вадим Субботин.

"Они [Shutterstock] с нами не контактируют. У них есть наши уведомления, мы это знаем, восемь раз мы предупреждали их удалить (контент - прим. ТАСС). Они знают, о чем идет речь. Они будут находиться под блокировкой. Мы готовы обсуждать дальнейшее эффективное взаимодействие, когда они выйдут на связь", - сказал он.

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