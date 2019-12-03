В ГД сообщили, что закон о биозащите ужесточит запрет на продажу антибиотиков без рецепта

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Принятие проекта базового закона о биологической безопасности в РФ будет способствовать более жесткому соблюдению запрета на безрецептурную продажу антибиотиков в РФ. Такое мнение высказал во вторник ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль, комментируя внесенную правительством инициативу.

Депутат заметил, что предлагаемые в законопроекте меры частично уже применяются, но необходим комплексный закон, "который регулировал бы весь спектр правоотношений разных ведомств и сфер экономической деятельности, связанный с биологической безопасностью страны".

"В числе прочего законом предлагаются меры по предотвращению развития резистентности болезнетворных микроорганизмов к лекарственным препаратам - отпуск антимикробных препаратов по рецепту, запрет на их назначение без подтвержденного диагноза, а также обеспечение выпуска безопасных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства. Это все очень важно, так как проблема бесконтрольного использования антибиотиков постепенно становится угрозой всему человечеству", - указал Огуль.

Если раньше болезнетворные микроорганизмы были восприимчивы к самым простым антибиотикам, то с течением времени возбудители инфекций научились вырабатывать ферменты, разрушающие антибиотик, напомнил он. "Причин устойчивости к антимикробным препаратам множество, в первую очередь это нерациональное использование антибиотиков для лечения людей, неоправданное использование их в сельском хозяйстве и ветеринарии", - пояснил депутат.

Он уточнил, что в России запреты на безрецептурный отпуск подавляющего большинства антимикробных препаратов действуют давно, "а теперь эта норма будет закреплена в федеральном законе о биологической безопасности". Огуль выразил надежду на то, что с его принятием эта норма будет более жестко соблюдаться.

Зампред комитета также обратил внимание на проблему использования антибиотиков в сельском хозяйстве. "Употребляя продукцию с антибиотиками, человек привыкает к ним, как если бы занимался самолечением", - сказал он. Огуль отметил, что "профильные ведомства ведут в этом направлении огромную работу". "Здесь необходим комплексный подход, который позволил бы выстроить систему полной прослеживаемости производства и переработки сельскохозяйственной и животноводческой продукции. Этому также будет способствовать принятие нового закона о биологической безопасности", - резюмировал он.

О проекте

Правительство РФ в понедельник внесло в Госдуму проект базового закона о биологической безопасности Российской Федерации. Документ устанавливает основы госрегулирования в этой области и определяет комплекс мер по защите населения и охране окружающей среды от воздействия биологических факторов, по предотвращению биологических угроз, созданию и развитию системы мониторинга биологических рисков. В числе прочего им предлагаются меры по предотвращению развития резистентности болезнетворных микроорганизмов к лекарственным препаратам: отпуск антимикробных препаратов по рецепту, запрет на их назначение без подтвержденного диагноза и на продолжение лечение ими без положительной динамики.