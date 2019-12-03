Спасшийся в Менделеевске ребенок находится в стабильном состоянии

КАЗАНЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Мальчик, членов семьи которого убили в ночь на вторник в городе Менделеевске в Татарстане, находится в стабильном состоянии. Сейчас ищут родственников, которым его можно будет передать, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в республике Гузель Удачина.

"[У ребенка] стабильное состояние, находится он в лечебном учреждении, вся необходимая медицинская помощь ему оказывается. Идет поиск близких родственников для дальнейшего жизнеустройства мальчика", - сказала она.

По версии следствия, 41-летний Айнур Харисов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, убил ножом бывшую жену и пасынка, а также ранил двухлетнего сына, который умер позднее по дороге в больницу. Полицейским о случившемся рассказал 12-летний пасынок мужчины, который выбрался из квартиры через окно. Харисов пытался скрыться, но его задержали. Он заявил, что совершил преступление из-за ревности.