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Спасшийся в Менделеевске ребенок находится в стабильном состоянии

Как сообщила уполномоченный по правам ребенка, в настоящее время ведутся поиски родственников мальчика для его дальнейшего жизнеустройства

КАЗАНЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Мальчик, членов семьи которого убили в ночь на вторник в городе Менделеевске в Татарстане, находится в стабильном состоянии. Сейчас ищут родственников, которым его можно будет передать, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в республике Гузель Удачина.

"[У ребенка] стабильное состояние, находится он в лечебном учреждении, вся необходимая медицинская помощь ему оказывается. Идет поиск близких родственников для дальнейшего жизнеустройства мальчика", - сказала она.

По версии следствия, 41-летний Айнур Харисов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, убил ножом бывшую жену и пасынка, а также ранил двухлетнего сына, который умер позднее по дороге в больницу. Полицейским о случившемся рассказал 12-летний пасынок мужчины, который выбрался из квартиры через окно. Харисов пытался скрыться, но его задержали. Он заявил, что совершил преступление из-за ревности.

Теги
РоссияТатарстан
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