В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына

ТАСС, 3 декабря. Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне мужчина причинил смертельные ножевые ранения бывшей супруге, а также своему двухлетнему сыну. Кроме того, он ранил своего 11-летнего пасынка, которому удалось выжить", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, причиной происшествия могла стать ревность. Подозреваемый задержан, с ним ведутся следственные действия. Официальным подтверждением правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.