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Грета Тунберг заявила, что люди недооценивают силу "сердитых детей"

По мнению экоактивистки, "ни одна страна в мире не прилагает достаточно усилий" для решения климатических проблем

МАДРИД, 3 декабря. /ТАСС/. Шведская активистка Грета Тунберг выразила мнение, что люди недооценивают силу "сердитых детей". Соответствующее заявление она сделала во вторник на пресс-конференции в Лиссабоне.

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Активистке сказали, что некоторые считают ее "сердитым ребенком". "Люди недооценивают силу сердитых детей, - прокомментировала Тунберг. - Они сердитые и раздосадованные". "Мы не остановимся, продолжим делать, что можем", - добавила Тунберг. "Мы поедем на COP25 (конференцию Рамочной конвенции ООН об изменении климату в Мадриде - прим. ТАСС) и продолжим там борьбу, чтобы голоса будущего поколения были услышаны", - добавила активистка, чье выступление транслировала газета El Pais.

Она сказала, что призывает политиков услышать общество, ученых и экспертов. По ее мнению, "ни одна страна в мире не прилагает достаточно усилий" для решения климатических проблем. "Нам всем нужно делать больше", - добавила активистка.

Тунберг, отказавшаяся от авиаперелетов из-за вредных выбросов, прибыла во вторник в Португалию на 15-метровом катамаране. Она сошла на берег в Лиссабоне после 21-дневного путешествия из США. Из Португалии она направится в Мадрид, чтобы попасть на COP25, которая продлится до 13 декабря. Активистка пообещала прибыть в испанскую столицу к пятнице, когда состоится крупная демонстрация по случаю климатического саммита.

Тунберг поехала в Америку специально для посещения двух крупных мероприятий, одним из которых должна была стать конференция ООН по климату в декабре в Чили. В конце октября президент Чили Себастьян Пиньера объявил об отмене форума из-за протестов в стране, а уже на следующий день власти Испании предложили провести мероприятие в Мадриде.

1 ноября исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Патрисия Эспиноза сообщила, что конференция пройдет со 2 по 13 декабря в испанской столице. Тогда Тунберг попросила сторонников помочь ей найти транспорт, чтобы пересечь Атлантический океан.

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Испания
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