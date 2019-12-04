Власти района в Забайкалье, где разбился рейсовый автобус, попросят вернуть электричку

ЧИТА, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Сретенского района в Забайкальском крае, где 1 декабря разбился рейсовый автобус Сретенск - Чита, попросят вернуть отмененную десять лет назад электричку, как более безопасный вид сообщения с Читой. Об этом сообщила в среду ТАСС заместитель главы района Марина Чекунова.

"Мы и раньше поднимали этот вопрос и теперь намерены обратиться в правительство края, к руководству Забайкальской железной дороги с просьбой о восстановлении железнодорожного сообщения с Читой. Пока обращение не отправляли, так как много других вопросов (связанных с последствиями ДТП - прим. ТАСС). Электричку из Сретенска в Читу отменили в 2009 году, с тех пор единственный способ сообщения - автомобильный", - сказала Чекунова.