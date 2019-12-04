Власти района в Забайкалье, где разбился рейсовый автобус, попросят вернуть электричку

ЧИТА, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Сретенского района в Забайкальском крае, где 1 декабря разбился рейсовый автобус Сретенск - Чита, попросят вернуть отмененную десять лет назад электричку, как более безопасный вид сообщения с Читой. Об этом сообщила в среду ТАСС заместитель главы района Марина Чекунова.
"Мы и раньше поднимали этот вопрос и теперь намерены обратиться в правительство края, к руководству Забайкальской железной дороги с просьбой о восстановлении железнодорожного сообщения с Читой. Пока обращение не отправляли, так как много других вопросов (связанных с последствиями ДТП - прим. ТАСС). Электричку из Сретенска в Читу отменили в 2009 году, с тех пор единственный способ сообщения - автомобильный", - сказала Чекунова.
Расстояние между Сретенском и Читой по автомобильной трассе - свыше 360 км. Треть маршрута проходит по региональной автодороге, на которой 1 декабря и разбился автобус. Каждое утро из Сретенска в Читу выезжает маршрутное такси, днем - рейсовый автобус. Ежедневно этим транспортом пользуются около 60-70 человек.
Рейсовый автобус Сретенск - Чита 1 декабря упал с моста в реку Куэнга в 60 км от города Сретенска. В результате аварии погибли 19 человек, еще 19 госпитализировали в Нерчинскую, Сретенскую и Шилкинскую центральные районные больницы (ЦРБ). Позже в Сретенскую ЦРБ обратились еще двое пострадавших. Среди погибших - 17 жителей Сретенского района.
В среду в Забайкалье пройдут первые похороны погибших.