"Северсталь" выделит 6 млн рублей жителям разрушенного дома под Белгородом

ТАСС, 4 декабря. Руководство Яковлевского горно-обогатительного комбината (ГОК) компании "Северсталь" выделит 6 млн рублей собственникам 12 квартир в доме, разрушенном взрывом газа в поселке Яковлево под Белгородом. На каждую квартиру люди получат по 500 тыс. рублей, сообщила журналистам пресс-служба правительства Белгородской области после встречи главы региона Евгения Савченко с жителями дома.

"В связи с тем, что семьи, проживающие в доме, лишились имущества и находятся в трудной жизненной ситуации, руководство компании "Северсталь" приняло решение выделить спонсорскую помощь в размере 6 млн рублей на возмещение имущественного ущерба", - говорится в сообщении.

По ее данным, в доме проживали в том числе сотрудники Яковлевского ГОК. "Два сотрудника Яковлевского ГОКа [проживавшие в доме] находятся в данный момент в больнице, их состояние стабильное. Кроме того, в реанимации находится ветеран Яковлевского ГОКа. Еще четыре сотрудника предприятия не пострадали", - добавили в пресс-службе правительства региона.

Как уточнили в пресс-службе, во вторник после взрыва газа в доме в поселке Яковлево к месту обрушения от ГОКа прибыли два погрузчика, два самосвала и автобус. Сотрудники автотранспортного цеха предприятия вместе со спасателями в течение 10 часов разбирали завалы дома, помогая найти пострадавших.