{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Взрыв газа в жилом доме под Белгородом

"Северсталь" выделит 6 млн рублей жителям разрушенного дома под Белгородом

Размер выплаты составит по 500 тыс. рублей на каждую квартиру

ТАСС, 4 декабря. Руководство Яковлевского горно-обогатительного комбината (ГОК) компании "Северсталь" выделит 6 млн рублей собственникам 12 квартир в доме, разрушенном взрывом газа в поселке Яковлево под Белгородом. На каждую квартиру люди получат по 500 тыс. рублей, сообщила журналистам пресс-служба правительства Белгородской области после встречи главы региона Евгения Савченко с жителями дома.

На эту тему
Взрыв газа в жилом доме под Белгородом. Главное

"В связи с тем, что семьи, проживающие в доме, лишились имущества и находятся в трудной жизненной ситуации, руководство компании "Северсталь" приняло решение выделить спонсорскую помощь в размере 6 млн рублей на возмещение имущественного ущерба", - говорится в сообщении.

По ее данным, в доме проживали в том числе сотрудники Яковлевского ГОК. "Два сотрудника Яковлевского ГОКа [проживавшие в доме] находятся в данный момент в больнице, их состояние стабильное. Кроме того, в реанимации находится ветеран Яковлевского ГОКа. Еще четыре сотрудника предприятия не пострадали", - добавили в пресс-службе правительства региона.

Как уточнили в пресс-службе, во вторник после взрыва газа в доме в поселке Яковлево к месту обрушения от ГОКа прибыли два погрузчика, два самосвала и автобус. Сотрудники автотранспортного цеха предприятия вместе со спасателями в течение 10 часов разбирали завалы дома, помогая найти пострадавших.

Теги
Савченко, Евгений СтепановичРоссияБелгородская областьВзрыв газа в жилом доме под Белгородом
Реклама на ТАСС
Взрыв газа в жилом доме под Белгородом
Белгородские власти предоставили временные квартиры жильцам дома, где взорвался газ
Планируется, что к июлю 2020 года все собственники получат квартиры в новом доме, который построят в поселке Яковлево на улице Северной
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС