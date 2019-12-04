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Пельш опроверг информацию о том, что попал в реанимацию

В четверг телеведущий планирует вернуться к работе после планового осмотра

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Телеведущий Валдис Пельш опроверг информацию о реанимации, в четверг он планирует вернуться к работе после планового медицинского осмотра. Об этом сам ведущий рассказал среду ТАСС.

"Я не в реанимации. Я нахожусь в своей палате. У меня заканчивается обследование, завтра у меня рабочий день. Не волнуйтесь" , - сказал он.

Ранее Telegram-канал "112" сообщил о госпитализации Пельша с болью в груди, а затем о том, что он находится в реанимации после стентирования.

Пельш является руководителем и ведущим программы "Угадай мелодию" и сооснователем группы "Несчастный случай".

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