В Забайкалье организовали центр по выплатам компенсаций после ДТП с автобусом

ЧИТА, 5 декабря. /ТАСС/. Консультационный центр для выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавшим при падении рейсового автобуса с моста организовали в Забайкальском крае, сообщила в четверг пресс-служба губернатора.

Рейсовый автобус Сретенск - Чита 1 декабря упал с моста в реку Куэнга в 60 км от города Сретенска. В результате погибли 19 человек, еще 19 направили в Нерчинскую, Сретенскую и Шилкинскую центральные районные больницы (ЦРБ). Позже в Сретенскую ЦРБ обратились еще двое пострадавших. В числе погибших - трое несовершеннолетних, еще одна 12-летняя девочка получила травмы.

"В здании администрации Сретенского района создан единый консультационный центр по оформлению пакета документов для выплат [компенсаций] пострадавшим в ДТП. В режиме одного окна в центре принимают специалисты социальной защиты, фонда социального страхования, регионального отделения пенсионного фонда России. По вопросам получения страховки "Согаз" консультировать будут юрист и адвокат", - говорится в сообщении.