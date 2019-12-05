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ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье

В Забайкалье организовали центр по выплатам компенсаций после ДТП с автобусом

В центре можно получить помощь юриста и адвоката по вопросам получения выплат от "Согаз", где был застрахован владелец автобуса

ЧИТА, 5 декабря. /ТАСС/. Консультационный центр для выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавшим при падении рейсового автобуса с моста организовали в Забайкальском крае, сообщила в четверг пресс-служба губернатора.

Рейсовый автобус Сретенск - Чита 1 декабря упал с моста в реку Куэнга в 60 км от города Сретенска. В результате погибли 19 человек, еще 19 направили в Нерчинскую, Сретенскую и Шилкинскую центральные районные больницы (ЦРБ). Позже в Сретенскую ЦРБ обратились еще двое пострадавших. В числе погибших - трое несовершеннолетних, еще одна 12-летняя девочка получила травмы.

"В здании администрации Сретенского района создан единый консультационный центр по оформлению пакета документов для выплат [компенсаций] пострадавшим в ДТП. В режиме одного окна в центре принимают специалисты социальной защиты, фонда социального страхования, регионального отделения пенсионного фонда России. По вопросам получения страховки "Согаз" консультировать будут юрист и адвокат", - говорится в сообщении.

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Выплата компенсаций началась в Забайкалье в среду: семьи 19 погибших получат по 1 млн рублей, по 400 тыс. рублей перечислят серьезно пострадавшим, по 200 тыс. рублей - получившим легкие повреждения. Кроме того, родственники жертв аварии смогут получить выплаты в размере 2,025 млн рублей в страховой компании "Согаз", где был застрахован владелец автобуса.

Все 19 погибших опознаны, большинство из них - жители Сретенского района. Ранее власти района приняли решение выделить семьям погибших по 100 тыс. рублей на погребение, еще по 20 тыс. рублей предоставит администрация города Сретенска живущим в нем семьям.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье
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