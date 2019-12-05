Росприроднадзор сообщил о планах отловщика вывезти за рубеж моржей из "китовой тюрьмы"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Шесть моржей, остающихся в бухте Средняя Приморского края, хотят вывезти из страны, но Росприроднадзор не даст такого разрешения до окончания проверки всех документов и законности вылова животных компанией. Об этом ТАСС сообщила глава ведомства Светлана Радионова.
Накануне глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин поручил Росприроднадзору провести проверку бухты Средняя, где располагается реабилитационный центр для морских животных в связи с сообщениями о якобы незаконном содержании там моржат. Как сообщали в марте представители центра реабилитации морских животных, в бухте Средней содержатся шесть щенков моржа на законных основаниях, расследований в их отношении на тот момент не было.
"Мы знаем, что они там есть, нам поступило обращение от компании. Бланк поступил из Новосибирска на шесть особей моржей, выловленных в 2018 году, на получение разрешения СИТЕС. Это значит, что они хотят вывезти их за рубеж, - сообщила она. - На сегодняшний момент нами проверяется пакет документов и законность вылова".
По словам Радионовой, окончательные результаты проверки будут 20 декабря.
Центр "Тюлень" готов взяться за реабилитацию моржей
Руководство реабилитационного центра для морских млекопитающих "Тюлень" готово взяться за задачу реабилитации остающихся в "китовой тюрьме" моржей, если будет принято решение о том, что их нужно вернуть в дикую природу.
"Сейчас инфраструктура нашего центра пока не готова к такой работе, но если будет принято соответствующее решение о необходимости выпуска, то мы в максимально короткие сроки готовы создать необходимые условия для моржей. Это значит, что нужен будет крытый ангар и еще бассейн с морской водой, которая не должна замерзать", - сказала директор центра Лора Белоиван.
Она добавила, что если решение о их выпуске будет принято, то животным понадобится передержка на зиму. А летом, когда им будет около 2,5 лет, можно будет решать вопрос по их доставке на Чукотку и выпуске в природу.
"Вообще моржей, насколько я знаю, в мире ловят только в России, и случаев выпуска в природу на сегодня нет. Но это вовсе не значит, что это невозможно. И даже сейчас уже есть представление о том, как можно сделать это с минимальными рисками", - рассказала директор центра.
Некоммерческий реабилитационный центр "Тюлень" находится в поселке Тавричанка в Приморье. Центр оказывает экстренную помощь тюленям, попавшим в беду, обычно она требуется детенышам, слишком рано разлученным с самкой, а также пострадавшим в непосредственной близости от населенных пунктов (раненым, покусанным собаками, испачканным нефтепродуктами). Главная цель центра - вернуть животное в естественную среду обитания здоровым, неприрученным, владеющим навыками самостоятельной охоты.