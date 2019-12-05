Росприроднадзор сообщил о планах отловщика вывезти за рубеж моржей из "китовой тюрьмы"

Глава ведомства Светлана Радионова сообщила, что Росприроднадзор не может дать на это разрешения, пока не проверит все документы и законность вылова животных

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Шесть моржей, остающихся в бухте Средняя Приморского края, хотят вывезти из страны, но Росприроднадзор не даст такого разрешения до окончания проверки всех документов и законности вылова животных компанией. Об этом ТАСС сообщила глава ведомства Светлана Радионова.

Накануне глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин поручил Росприроднадзору провести проверку бухты Средняя, где располагается реабилитационный центр для морских животных в связи с сообщениями о якобы незаконном содержании там моржат. Как сообщали в марте представители центра реабилитации морских животных, в бухте Средней содержатся шесть щенков моржа на законных основаниях, расследований в их отношении на тот момент не было. "Мы знаем, что они там есть, нам поступило обращение от компании. Бланк поступил из Новосибирска на шесть особей моржей, выловленных в 2018 году, на получение разрешения СИТЕС. Это значит, что они хотят вывезти их за рубеж, - сообщила она. - На сегодняшний момент нами проверяется пакет документов и законность вылова". По словам Радионовой, окончательные результаты проверки будут 20 декабря. Центр "Тюлень" готов взяться за реабилитацию моржей Руководство реабилитационного центра для морских млекопитающих "Тюлень" готово взяться за задачу реабилитации остающихся в "китовой тюрьме" моржей, если будет принято решение о том, что их нужно вернуть в дикую природу.

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