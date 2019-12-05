Медведев: участие государства в восстановлении храмов не зависит от их конфессии

"Мы участвуем в восстановлении храмов и монастырей как государство, постольку поскольку это памятники архитектуры. Они обладают особой ценностью. Россия - это многоконфессиональная страна <…> Все зависит от ценности того или иного храма вне зависимости от конфессиональной принадлежности, поэтому здесь политика равная", - сказал он в интервью.

Медведев подчеркнул, что участие государства в восстановлении памятников религиозной архитектуры не ограничивается помощью в реставрации православных святынь. "То же самое можно делать и делается в отношении храмов других религий. И буддийской веры: один из дацанов, который сгорел, восстанавливается с участием государства. Знаю, что проекты по восстановлению для тех, кто придерживается исламской веры, также осуществляются в отношении храмов, которые расположены в разных частях нашей страны, и в этом тоже принимает участие государственный бюджет", - добавил председатель правительства.

1 августа замглавы Минкультуры РФ Ольга Ярилова сообщила ТАСС, что Министерство культуры РФ обсудит с Минфином источники финансирования для реставрации старейшего буддийского храма России - Цугольского дацана в Забайкальском крае. В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" в Забайкалье также планируется ремонт ведущей к нему автомобильной дороги. Цугольский дацан был основан в 1801 году на правом берегу реки Онон. Монастырь является одним из самых почитаемых у буддистов России.

Восстановление сгоревшей в конце октября мечети XIX века в дагестанском селе Гочоб, являющейся объектом культурного наследия регионального значения, планировалось начать в 2019 году. А в сентябре 2019 года мечеть XVIII века вместимостью от 130 до 150 человек восстановили в горном Галанчожском районе Чечни.