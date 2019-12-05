Медведев рассказал о своей встрече с Биллом Гейтсом

"Когда мы начали реформу в школе. 12 лет назад компьютеров не было, интернета не было. Тогда приехал, я помню, Билл Гейтс. И я ему говорю, что у нас есть задача - тогда школ было чуть больше, была более масштабная сеть - в 60 тыс. российских школ в самых разных уголках нашей страны подвести интернет", - рассказал премьер-министр в интервью российским телеканалам. Медведев напомнил, что это был не широкополосный интернет, а обычный, по проводам, который тогда "существовал на низкой скорости".

"Он [Билл Гейтс] говорит, что это колоссальная задача, как вы с ней справитесь? Мы с ней справились", - отметил премьер-министр.