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"Разговор с Дмитрием Медведевым" - 2019

Медведев считает, что проблему пиратства в интернете нужно решать на международном уровне

Постоянно появляются новые технологии обхода существующих ограничений, отметил премьер-министр

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Борьбу с пиратством в интернете нужно вести на международном уровне путем заключения соответствующих соглашений между странами, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

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"Невозможно побороть эту проблему, эту, извините, заразу, находясь в одной стране. Это должны быть международные соглашения, потому что можно заходить через разные ресурсы в разных странах. Нужны конвенции и нужна нетерпимая позиция всех стран, только тогда можно качественно охранять права. В цифровой сфере охрана авторских прав очень затруднительна, нужно придумывать новые конструкции, направленные на фиксацию и защиту авторских прав, и, конечно, на то, чтобы авторы получали вознаграждение", - сказал он.

По словам Медведева, проблема пиратства особенно актуальна для России, где к авторским правам традиционно низкий уровень уважения.

"Это не только у нас, но у нас в особенности, потому что у нас нет традиции уважения к авторским правам, это же бесплатно вроде как, в виртуальном пространстве, значит, можно скачать бесплатно. Но к этому (авторским правам - прим. ТАСС) нужно относиться уважительно, потому что каждый обладает правами на свои произведения и вам неприятно, когда их кто-то тиражирует и еще зарабатывает на этом", - подчеркнул премьер.

Он отметил, что российские компании, в частности, "Яндекс", ведут большую работу в этом направлении, однако постоянно появляются новые технологии обхода существующих ограничений. "Надо отдать должное "Яндексу", они в значительной степени это (пиратский контент - прим. ТАСС) "задушили" и где-то 1,5 млн ссылок уничтожили, но они все равно плодятся. Каждый раз умельцы, а у нас люди технологически подкованные, создают все новые и новые формы обхода", - добавил глава правительства.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия"Разговор с Дмитрием Медведевым" - 2019
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