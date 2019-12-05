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В Петербурге предложили увековечить память военных летчиков

Речь идет о 22 Героях Советского Союза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Совет Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области предложил увековечить память 22 служивших в Пулково военных летчиков - Героев Советского Союза. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель этой межрегиональной общественной организации Герой России Геннадий Фоменко.

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"У нас в Пулково работали 22 Героя Советского Союза, военные летчики. <…> Двадцать два героя, которые там работали, сегодня не увековечены, и у нас, конечно, есть мысль реализовать этот проект, поскольку очень важен он и для города, и для каждого Героя в стране", - сказал Фоменко на пресс-конференции, посвященной памятной дате России - Дню Героев Отечества.

Он напомнил, что в августе нынешнего года на территории Авиагородка на улице Пилотов при поддержке организации был открыт памятник бортмеханику, Герою Советского Союза Викентию Грязнову, ценой жизни спасшему экипаж и пассажиров рейса Ленинград - Москва от теракта в 1973 году.

На пресс-конференции также отметили, что Совет Героев совместно с комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга разработал план общегородских мероприятий ко Дню Героев Отечества, который был утвержден губернатором 25 ноября. Так, дате посвятят памятный выстрел из орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в полдень 9 декабря, а также торжественный концерт в Ленинградском дворце молодежи 12 декабря.

Как сообщили в пресс-службе комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, в настоящее время в городе проживают 45 Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы.

9 декабря ежегодно в РФ отмечается День Героев Отечества. Памятная дата установлена федеральным законом от 28 февраля 2007 года. В этот день чествуют Героев Советского Союза и России, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия. Дата приурочена к празднику Российской империи - Дню Георгиевских кавалеров, который отмечался с 1769 года до 1917 года.

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