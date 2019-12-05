Власти Крыма: отмена Киевом выезда в РФ по украинским паспортам не снизит турпоток

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Отмена кабинетом министров Украины выезда в РФ украинских граждан по внутренним паспортам никак не скажется на туристическом потоке в Крым, приток украинцев будет расти, сообщил в четверг ТАСС председатель комитета по туризму, курортам и спорту Государственного совета республики Алексей Черняк.

Ранее в четверг директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев в комментарии украинскому агентству УНИАН сообщил, что кабинет министров Украины намерен с 1 марта 2020 года отменить для украинских граждан возможность пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту.

"Для туристической отрасли вообще никаких вопросов не возникнет. Люди, которые путешествуют, и так имеют загранпаспорт. Если говорить о Крыме, то турпоток с Украины растет с каждым годом. В 2014-2018 годах ежегодно посещали полуостров 800-900 тыс. украинцев, а с начала этого года превышает уже 1 миллион человек, мы ждем и с радостью встречаем их в Крыму, как и туристов из других стран", - сказал Черняк.

По его мнению, ограничения, скорее всего, коснутся только тех граждан Украины, которые работают в РФ. "Такая мера украинских властей может в очередной раз разозлить граждан своей же страны, которые вынуждены в поисках работы выезжать в Россию", - отметил глава комитета.

Республика Крым в 2018 году побила рекорд по туристическому потоку за весь постсоветский период, приняв 6,8 млн туристов, что на 28% больше, чем годом ранее. Регион привлек рекордное число гостей благодаря повышению транспортной доступности, привлекательным ценам на отдых и улучшению качества услуг в сфере гостеприимства. Власти Крыма рассчитывают, что в 2019 году турпоток в республику превысит 7,5 млн человек.