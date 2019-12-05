Роскомнадзор разблокировал страницы Shutterstock после удаления оскорбительного контента

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор разблокировал ряд страниц американского фотобанка Shutterstock после удаления сервисом контента, оскорбляющего госсимволы России. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

"Shutterstock удалили запрещенный контент. Страницы исключены из реестра запрещенной информации", - сказал он.

Ранее 3 декабря в пресс-службе ведомства журналистам сообщили, что некоторые страницы одного из крупнейших фотобанков в мире были заблокированы по требованию Генпрокуратуры (за оскорбление государственных символов) и Роспотребнадзора (в связи с демонстрацией способов самоубийства).

Замглавы ведомства Вадим Субботин сообщил журналистам, что блокировка произошла после направления восьми уведомлений.

Закон об оскорблении госсимволов и госинститутов определяет порядок ограничения доступа к информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает "явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ".