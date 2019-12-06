Пострадавшие в ДТП с автобусом в Забайкалье начали получать страховые выплаты

ЧИТА, 6 декабря. /ТАСС/. Страховая компания "Согаз" начала выплачивать компенсации пострадавшим при падении рейсового автобуса с моста в Забайкальском крае, сообщается на официальном сайте компании.

"Страховая группа "Согаз" начала выплату страховых возмещений пострадавшим в результате ДТП с участием автобуса в Забайкальском крае. По состоянию на четверг, 5 декабря, компания произвела выплату страховых возмещений десяти пострадавшим", - говорится в сообщении.

Компания организовывает прием документов для страховых выплат пострадавшим в ДТП; в больницы, где находятся травмированные пассажиры, доставили памятки и формы медицинских документов, которые необходимы для выплат. Их передают потерпевшим по мере их восстановления.

"К настоящему моменту в результате выездов в лечебные учреждения Читы сотрудники АО "Согаз", получив от врачей разрешение на посещение, приняли от пострадавших пассажиров более 15 заявлений о выплате. Как только к остальным пострадавшим будет возможен доступ, представители компании посетят их для сбора заявлений и документов в целях оперативного проведения выплаты страховых возмещений", - отмечается в пресс-релизе.

"Согаз" также занимается получением заявлений о выплате страховых компенсаций от родственников погибших в аварии, оказанием необходимых консультаций для получения этих выплат. Ранее сообщалось, что родственники жертв аварии смогут получить выплаты в размере 2,025 млн рублей в страховой компании "Согаз", где был застрахован владелец автобуса.

Компенсации от правительства

Семьи погибших и пострадавшие получают компенсации и из резервного фонда правительства Забайкальского края. Их выплата началась в среду: семьи 19 погибших получат по 1 млн рублей, по 400 тыс. рублей перечислят серьезно пострадавшим, по 200 тыс. рублей - получившим легкие повреждения.

Все опознали 19 погибших, большинство из них - жители Сретенского района Забайкалья. Ранее власти района приняли решение выделить семьям погибших по 100 тыс. рублей на погребение, еще по 20 тыс. рублей предоставит администрация города Сретенска живущим в нем семьям.