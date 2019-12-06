{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье

Пострадавшие в ДТП с автобусом в Забайкалье начали получать страховые выплаты

В больницы, где находятся травмированные пассажиры, доставляют памятки и формы медицинских документов, которые необходимы для выплат

ЧИТА, 6 декабря. /ТАСС/. Страховая компания "Согаз" начала выплачивать компенсации пострадавшим при падении рейсового автобуса с моста в Забайкальском крае, сообщается на официальном сайте компании.

На эту тему
ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье. Главное

"Страховая группа "Согаз" начала выплату страховых возмещений пострадавшим в результате ДТП с участием автобуса в Забайкальском крае. По состоянию на четверг, 5 декабря, компания произвела выплату страховых возмещений десяти пострадавшим", - говорится в сообщении.

Компания организовывает прием документов для страховых выплат пострадавшим в ДТП; в больницы, где находятся травмированные пассажиры, доставили памятки и формы медицинских документов, которые необходимы для выплат. Их передают потерпевшим по мере их восстановления.

"К настоящему моменту в результате выездов в лечебные учреждения Читы сотрудники АО "Согаз", получив от врачей разрешение на посещение, приняли от пострадавших пассажиров более 15 заявлений о выплате. Как только к остальным пострадавшим будет возможен доступ, представители компании посетят их для сбора заявлений и документов в целях оперативного проведения выплаты страховых возмещений", - отмечается в пресс-релизе.

"Согаз" также занимается получением заявлений о выплате страховых компенсаций от родственников погибших в аварии, оказанием необходимых консультаций для получения этих выплат. Ранее сообщалось, что родственники жертв аварии смогут получить выплаты в размере 2,025 млн рублей в страховой компании "Согаз", где был застрахован владелец автобуса.

Компенсации от правительства

Семьи погибших и пострадавшие получают компенсации и из резервного фонда правительства Забайкальского края. Их выплата началась в среду: семьи 19 погибших получат по 1 млн рублей, по 400 тыс. рублей перечислят серьезно пострадавшим, по 200 тыс. рублей - получившим легкие повреждения.

Все опознали 19 погибших, большинство из них - жители Сретенского района Забайкалья. Ранее власти района приняли решение выделить семьям погибших по 100 тыс. рублей на погребение, еще по 20 тыс. рублей предоставит администрация города Сретенска живущим в нем семьям.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье
Реклама на ТАСС
Суд окончательно отказал бывшему нацисту в восстановлении гражданства Канады
Теперь 95-летнего Гельмута Оберландера ожидает депортация
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС