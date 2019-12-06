Застрявшее в Южной Корее судно компании "Гудзон" осталось без команды

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря. /ТАСС/. Теплоход "Партизан" российской судоходной компании "Гудзон", из-за санкций США застрявший без топлива в южнокорейском порту Поханг, остался без экипажа и со 100 тоннами мазута на борту. Об этом ТАСС рассказал в пятницу заместитель директора "Гудзона" Олег Аникин.

"Мы пытались всеми возможными путями найти топливо, но безуспешно. Судно осталось без света, тепла и еды, поэтому держать там экипаж уже по всем нормам было нельзя. Какое-то время мы еще держали моряков в гостинице в порту, чтобы они хотя бы днем присматривали за теплоходом, но теперь мы уже вернули их домой. Сам же "Партизан" с остатками мазута на борту, которых порядка 100 тонн, брошен в Поханге, и в любом момент теперь там может произойти разлив", - рассказал Аникин.

У судов компании "Гудзон" осенью 2018 года начались проблемы с заходом в южнокорейские порты: судовые агенты отказывались заниматься их постановкой к причалу, ссылаясь на внесение компании в санкционный список Минфина США по КНДР. Власти Южной Кореи отрицали какие-либо ограничения для судов "Гудзона". Весной 2019 года южнокорейские агенты отказались бункеровать (заправлять топливом) теплоход, также опасаясь вторичных санкций.

Аникин добавил, что компания "Гудзон" неоднократно уведомляла об этой ситуации капитана порта, а также обратилась за помощью в правительство России. Продать или распилить судно на металл компания также не может, поскольку оно находятся в залоге у банка. По словам заместителя директора компании, самую большую опасность сейчас представляет какой-нибудь сильный шторм, который может оторвать "Партизана" от причала.

В 2018 году Минфин США объявил о расширении санкционных списков по КНДР, в которые вошла базирующаяся в РФ судоходная компания "Гудзон". В списке, в частности, значатся шесть судов под российским флагом: "Патриот", "Нептун", "Белла", "Богатырь", "Партизан" и "Севастополь". По мнению американских властей, они причастны "к передаче нефтепродуктов судам, следующим под флагом КНДР, а также к деятельности, запрещенной Совбезом ООН". В докладе группы экспертов ООН по ситуации вокруг КНДР, размещенном на сайте организации 12 марта 2019 года, говорится, что эксперты не получали от США каких-либо доказательств перекачки нефтепродуктов с принадлежащего компании судна "Патриот" на два северокорейских танкера в январе 2018 года, однако пока из списка компания не исключена.