Под завалами разрушенного при взрыве газа дома под Белгородом нашли живых кота и канареек

ТАСС, 6 декабря. Спасатели при разборе завалов поврежденного при взрыве газа дома в поселке Яковлево в Белгородской области достали и передали владельцам выживших кота и канареек. Об этом в пятницу сообщил ТАСС представитель администрации Яковлевского городского округа Максим Бабанин.

Взрыв газа на первом этаже жилого четырехэтажного одноподъездного дома в Яковлеве произошел вечером 3 декабря. В доме располагались 12 квартир, из них взрывом полностью разрушило четыре, еще восемь сильно повреждены. В квартирах были прописаны 24 жильца, но фактически в них проживали 34 человека. При взрыве погиб один человек, шестеро пострадали и сейчас находятся в больницах.

"Сейчас идет разбор завалов на месте взорвавшегося дома, спасатели постепенно выносят и передают людям их вещи. На четвертом этаже жил кот, его заметили среди обломков и поймали, хотя он очень боялся, и передали хозяевам. Достали канареек и тоже отдали хозяйке. Еще пять жителей из пяти квартир владели охотничьим оружием, его тоже достали и передали владельцам", - сказал Бабанин.

По его данным, спасатели также достали из-под обломков уцелевшие документы и мебель.

Как добавил собеседник агентства, пострадавшим выделены восемь квартир из маневренного фонда района, в настоящее время в них проводят уборку и подготовку для заселения. По данным пресс-службы правительства Белгородской области, квартиры из маневренного фонда находятся в поселке Яковлево, в поселке Строитель, селе Быковке и в соседнем Прохоровском районе. Люди смогут жить в этих квартирах до тех пор, пока не получат постоянное жилье. Предполагается, что к июлю 2020 года все собственники получат квартиры в новом доме, который построят в поселке Яковлево на улице Северной.

Как пояснил ТАСС начальник отдела по работе со СМИ правительства Белгородской области Сергей Лукинов, снос дома состоится после того, как в нем закончат работу следователи, возбудившие уголовное дело по факту взрыва и устанавливают его причины и источник. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв газового котла в одной из квартир.