{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Взрыв газа в жилом доме под Белгородом

Под завалами разрушенного при взрыве газа дома под Белгородом нашли живых кота и канареек

Кроме того, из-под обломков здания извлекли несколько охотничьих ружей и передали их владельцам

ТАСС, 6 декабря. Спасатели при разборе завалов поврежденного при взрыве газа дома в поселке Яковлево в Белгородской области достали и передали владельцам выживших кота и канареек. Об этом в пятницу сообщил ТАСС представитель администрации Яковлевского городского округа Максим Бабанин.

На эту тему
Взрыв газа в жилом доме под Белгородом. Главное

Взрыв газа на первом этаже жилого четырехэтажного одноподъездного дома в Яковлеве произошел вечером 3 декабря. В доме располагались 12 квартир, из них взрывом полностью разрушило четыре, еще восемь сильно повреждены. В квартирах были прописаны 24 жильца, но фактически в них проживали 34 человека. При взрыве погиб один человек, шестеро пострадали и сейчас находятся в больницах.

"Сейчас идет разбор завалов на месте взорвавшегося дома, спасатели постепенно выносят и передают людям их вещи. На четвертом этаже жил кот, его заметили среди обломков и поймали, хотя он очень боялся, и передали хозяевам. Достали канареек и тоже отдали хозяйке. Еще пять жителей из пяти квартир владели охотничьим оружием, его тоже достали и передали владельцам", - сказал Бабанин.

По его данным, спасатели также достали из-под обломков уцелевшие документы и мебель.

Как добавил собеседник агентства, пострадавшим выделены восемь квартир из маневренного фонда района, в настоящее время в них проводят уборку и подготовку для заселения. По данным пресс-службы правительства Белгородской области, квартиры из маневренного фонда находятся в поселке Яковлево, в поселке Строитель, селе Быковке и в соседнем Прохоровском районе. Люди смогут жить в этих квартирах до тех пор, пока не получат постоянное жилье. Предполагается, что к июлю 2020 года все собственники получат квартиры в новом доме, который построят в поселке Яковлево на улице Северной.

Как пояснил ТАСС начальник отдела по работе со СМИ правительства Белгородской области Сергей Лукинов, снос дома состоится после того, как в нем закончат работу следователи, возбудившие уголовное дело по факту взрыва и устанавливают его причины и источник. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв газового котла в одной из квартир.

Теги
РоссияБелгородская областьВзрыв газа в жилом доме под Белгородом
Реклама на ТАСС
В Кремле не обсуждалась идея выравнивания зарплат учителей по всей стране
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у такого подхода есть риски
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС