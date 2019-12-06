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Егора Жукова не будут отчислять из ВШЭ

Проректор ВШЭ Валерия Касамара заявила, что у него есть все основания приступить к учебе и готовиться к сессии

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Осужденный на три года условно за призывы к экстремизму студент Высшей школы экономики (ВШЭ) и блогер Егор Жуков продолжит обучение в вузе. Об этом в пятницу сообщила проректор ВШЭ Валерия Касамара в интервью радиостанции "Говорит Москва".

"Зачем мы будем его отчислять, если все это время мы его не отчисляли? У нас нет никаких оснований [для отчисления]. У него теперь есть полные основания приступить к учебе, готовиться к сессии. Для этого есть все необходимое. Что ж мы его все это время поддерживали и не отчисляли, а сейчас возьмем и отчислим? Егор продолжит учебу, и мы очень рады, что он, наконец, вернется в аудиторию", - сказала она.

Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) в ходе несанкционированной акции 27 июля в Москве, а через месяц по ходатайству следствия переведен под домашний арест, срок которого установлен до 27 декабря. Позднее СК данное обвинение снял и предъявил новое - в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Поводом для обвинения стали ролики, опубликованные в YouTube.

В пятницу суд признал Жукова виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ. Срок домашнего ареста суд зачел в отбывание наказания. Жукову также запрещено администрирование сайтов в интернете в течение двух лет.

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Россия
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