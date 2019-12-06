МВД и прокуратура не считают нужным привлекать к уголовной ответственности киберсталкеров

Старший прокурор правового управления Генпрокуратуры РФ Игорь Белоусов отметил, что проблема, безусловно, существует и предполагает целый комплекс решений. По его словам, необходимо изучить эту разновекторную проблему для того, чтобы выйти на конкретные предложения, в том числе по разработке нормативно-правовых документов. "Прежде всего, я так понимаю, здесь речь идет о защите прав на приватность частной жизни. <...> Когда месяцами, годами эти угрозы произносятся, не поверю я, что человек, замысливший убийство, будет так настойчиво, последовательно, изо дня в день, из года в год оповещать о своем намерении. Все-таки убийства совершаются иначе", - сказал Белоусов, в ходе круглого стола в Госдуме.

При этом он согласился, что преследование в интернете - это раздражающий фактор и даже форма морального террора. "Но здесь нужно смотреть и определять, какой должен быть инструментарий для борьбы с этим явлением. Настолько ли эти действия общественно опасны, чтобы придавать им статус уголовно наказуемых и устанавливать за них ответственность в УК", - сказал Белоусов, добавив, что в законе уже есть целый ряд статей, включая угрозу убийством, клевету и доведение до самоубийства. Он отметил, что здесь важно определить пределы и направления действия ответственности. В цифровую эпоху человек, особенно публичный, стал более уязвимым, подчеркнул прокурор. С другой стороны нужна разумная грань.

"Если не через интернет, просто встречают у подъезда каждое утро и говорят какие-то неприятные слова или угрозы - будет ли это на сегодняшний день являться уголовно наказуемым? Нет. Следует ли придавать такого рода действиям, с использованием средств массовой коммуникации и интернета, уголовно наказуемый статус? Не уверен", - сказал Белоусов, отметив, что УК уже достаточно агрессивен.

Он также добавил, что человек, зарегистрированный в соцсетях, сознательно делает себя в большей степени подверженным каким-то угрозам. "Здесь важно определить границы между степенью вмешательства государства и степенью саморегулирования, к которому должно прибегать гражданское общество", - подчеркнул прокурор.

Позиция МВД

В свою очередь, замначальника отдела по раскрытию преступлений против личности и умышленных убийств МВД России Владислав Сердюков подчеркнул, что в ведомственной отчетности отдельного разграничения преступлений, связанных с угрозами убийствами и причинения тяжкого вреда здоровью, считающихся киберсталкингом, не предусмотрено. По его словам, позиция МВД России была выражена в письме первого замглавы ведомства Александра Горового к первому зампредседателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Сергею Боярскому. Так, уголовная ответственность наступает, если есть реальные основания опасаться за свою жизнь.

Он отметил, что по статье 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью") невозможно проводить оперативно-технические мероприятия. "Максимально, что можно сделать - навести справки в отношении абонента телефона, с которого поступают угрозы, - пояснил он. - Если нужно проводить более серьезные оперативно-разыскные мероприятия, то закон нас ограничивает".

По словам представителя МВД, потерпевший должен не только осознавать, что ему поступают угрозы, но и виновный должен осуществлять какие-то серьезные действия, например, схватиться за нож, и только после этого его можно привлечь к ответственности. "Что касается более тяжких составов - убийств, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - здесь мы их [ОРМ] уже проводим. Да, мы уже, к сожалению, сталкиваемся со совершенным преступлением, человек уже пострадал, но, тем не менее, мы находим преступника", - отметил Сердюков.

Он не согласился с предложением ужесточить эту статью и привел в пример бытовые конфликты водителей на перекрестке или супругов в быту, когда люди в порыве гнева начинают говорить "я тебя убью". "Вы же не будете привлекать водителя или одного из супругов к ответственности за то, что он сказал "я тебя убью", - сказал представитель МВД.

"Что касается высказываний в интернете, в СМИ, мы можем просто по аналогии ужесточить вот это, ужесточив эту норму (ст. 119 УК РФ - прим ТАСС). То есть привлекать нерадивых водителей, которые высказались с таким намерением к уголовной ответственности. Готовы ли мы к этому? Я думаю, нет", - добавил замначальника отдела МВД.