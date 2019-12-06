ВШЭ сожалеет об обвинительном приговоре Егору Жукову

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (ВШЭ) сожалеет об обвинительном приговоре студенту Егору Жукову. Соответствующее заявление распространила в пятницу пресс-служба вуза.

"Вышка с сожалением узнала об обвинительном приговоре Егору Жукову, - говорится в сообщении, размещенном на сайте университета. - В то же время мы рады тому, что нашему студенту не придется провести этот срок в заключении".

В заявлении подчеркивается, что вуз не поддерживает "политический активизм Жукова, как и любой другой - университет вне политики". "Надеемся, что законность и обоснованность вынесенного сегодня приговора будет проверена вышестоящими судебными инстанциями, которые примут справедливое решение", - отметили в вузе.

Ранее проректор ВШЭ Валерия Касамара в интервью радиостанции "Говорит Москва" сообщила, что Жуков продолжит обучение в вузе.

Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) в ходе несанкционированной акции 27 июля в Москве, а через месяц по ходатайству следствия переведен под домашний арест. Позднее СК данное обвинение снял и предъявил новое - в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Поводом для обвинения стали ролики, опубликованные в YouTube.

В пятницу суд приговорил Жукова к трем годам условно и к запрету на администрирование интернет-сайтов в течение двух лет.