В Петербурге освятили иконы для морской пехоты РФ с частицей мощей Александра Невского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Пять икон Святого Благоверного князя Александра Невского с частицей его мощей освятили для морской пехоты России в пятницу в Александро-Невской Лавре в Санкт-Петербурге. По распоряжению главкома ВМФ РФ адмирала Николая Евменова иконы будут доставлены на все четыре флота и Каспийскую флотилию в пункты дислокации морской пехоты.

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"Эти иконы освящены для Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Мы, без всякого сомнения, благословили пребывать иконам с частицей мощей Александра Невского именно для морских пехотинцев, которые базируются на этих флотах", - сказал после освящения икон в день памяти Александра Невского наместник монастыря епископ Кронштадтский Назарий.

Благоверный князь Александр Невский по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 2012 года является небесным покровителем морской пехоты ВМФ РФ. Среди инициаторов написания икон - Всероссийская общественная организация морских пехотинцев "Тайфун".

Автором иконографии стал народный художник России, действительный член Российской академии художеств старший сержант морской пехоты Тихоокеанского флота Петр Стронский. На иконах указаны знаки морской пехоты, относящиеся к разным флотским соединениям.

Заместитель главнокомандующего ВМФ РФ генерал-лейтенант Виктор Астапов после чина освящения рассказал, что "более 200 морских пехотинцев сейчас находятся в море на борту кораблей, выполняющих различные задачи". Астапов также добавил, что в 2019 году морская пехота приняла участие в более 20 боевых командировках на борту кораблей и судов, выполняющих задачи в рамках военно-морского присутствия в Мировом океане.